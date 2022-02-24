Северный флот проводит боевую учебу в условиях Крайнего севера и Арктики

МУРМАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Боевые корабли, подлодки, армия ВВС и ПВО, а также береговые войска Северного флота (СФ) отрабатывают учебно-боевые действия в условиях Крайнего севера и Арктики. Учебные мероприятия проходят на полигонах в Мурманской области и в Баренцевом море, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Экипажи кораблей, подводных лодок, личный состав армии ВВС и ПВО, береговые войска Северного флота продолжают плановую боевую учебу на полигонах в Мурманской области и в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что боевые упражнения по поиску мин в море отработали базовые тральщики "Ядрин" и "Ельня". Малый противолодочный корабль "Брест" выполнил задачи по противовоздушной обороне минно-тральной группы. Большой противолодочный корабль "Североморск" вышел в Баренцево море, где экипаж отработает взаимодействие с противолодочной авиацией.

"Также в Баренцевом море с вертолетами палубного базирования Ка-27 проведет учение экипаж большого десантного корабля "Иван Грен". Морские пехотинцы и мотострелки отрабатывают тактику действий в условиях Крайнего севера и Арктики в составе взводов с выполнением стрельб из штатного вооружения", - пояснили представители СФ.