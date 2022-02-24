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В ВКС в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25

Самолет Су-25 Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Описание
Самолет Су-25
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

В ВКС в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25 - Минобороны РФ.

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Военная операция на Украине.
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