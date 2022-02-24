Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военнослужащим

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военным. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, "с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением", - говорится в сообщении.