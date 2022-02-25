Су-27 и Су-30СМ перехватили "нарушителя" воздушного пространства над Ростовской областью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей Южного военного округа (ЮВО) в ходе плановых учений перехватили условного нарушителя границы воздушного пространства над Ростовской областью. В маневрах участвовали истребители Су-27 и Су-30СМ, сообщили в пятницу в пресс-службе ЮВО.

"Более 20 летчиков истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства. Военнослужащие отработали задачи одиночно, в составе пар, звеньев и групп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие выполнили воздушный бой.

В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: "бочку", "горку", "клин", петлю Нестерова, добавили в пресс-службе. Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. метров.

В пресс-службе сообщили, что при отработке специальных упражнений летной подготовки военнослужащие ЮВО провели в воздухе свыше 200 минут.