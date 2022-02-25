ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, персонал продолжает обслуживание станции в штатном режиме. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС", - сказал он.

По словам Конашенкова, персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. "Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", - отметил он.

Официальный представитель Минобороны РФ также добавил, что радиоактивный фон в районе атомной электростанции находится в норме.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.