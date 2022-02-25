Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Гарнизон ВСУ на острове Змеиный в Черном море в составе 82 военнослужащих добровольно сдался подразделениям ВС РФ. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", - сказал Конашенков.

По его словам, еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также смогут вернуться к своим семьям. "После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой", - подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.