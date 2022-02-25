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Более 10 кораблей Балтийского флота провели учения по ПВО в пункте базирования

В рамках учений корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты вели прием и анализ данных по воздушной обстановке

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей Балтийского флота были задействованы в учениях по противовоздушной обороне (ПВО) в Балтийске Калининградской области, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"В пункте базирования Балтийского флота в городе Балтийске прошли совместные учения с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны и подразделениями морской авиации с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов средств воздушного нападения условного противника", - рассказали в пресс-службе.

По замыслу учений средствами радионаблюдения был выявлен подлет авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты вели прием и анализ данных по воздушной обстановке.

После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены расчетами корабельных зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, отметили в пресс-службе.

"Учебные задачи на учениях по ПВО отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков, всего к плановому мероприятию боевой подготовки привлекалось более 10 надводных кораблей флота", - уточнили в пресс-службе.

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