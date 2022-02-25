Источник: российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские вооруженные силы не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России в пятницу.

"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной [войны] наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооруженные [силы] не наносили", - заявил источник.

По словам собеседника агентства, появление яркого факела над городом 25 февраля с последующим падением на жилой дом имеет совершенно иное объяснение. Украинский комплекс ПВО по ошибке атаковал прошедшей ночью над Киевом истребитель Су-27 украинских ВВС, сообщил источник.

"Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", - сказал собеседник агентства.