Военных железнодорожников ЗВО отправили в Амурскую область для реконструкции БАМ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подразделения железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) отправлены в Амурскую область для реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Первые подразделения железнодорожных войск Западного военного округа передислоцируются в Амурскую область для участия в реконструкции железнодорожного участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали", - сказали в военном ведомстве.

Состав с военными железнодорожниками отправился со станции "Рязань-2", они везут более 100 единиц тыловой, инженерной и специальной техники. Эшелоны преодолеют более 7 500 км.

Как уточняют в МО РФ, на первом этапе - с марта по июнь - батальон выполнит работы по реконструкции участка железнодорожного пути на перегоне станция Огорон - разъезд Молдавский, восстановит притрассовую автомобильную дорогу на перегоне станция Огорон - разъезд Ульяновский строитель.

На втором этапе - с июля по сентябрь - военные реконструируют участок железнодорожного пути на перегоне станция Огорон - разъезд Ульяновский строитель.

Перед отправкой в Амурскую область военнослужащие прошли медицинское обследование и вакцинацию от коронавируса в пункте постоянной дислокации.