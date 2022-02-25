Корабли Северного флота вышли в Баренцево море для учений по поиску подлодок "противника"

МУРМАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Корабли Северного флота вышли в Баренцево море для учений по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника. Учебно-боевые мероприятия пройдут во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО СФ, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"Малые противолодочные корабли Северного флота "Брест" и "Снежногорск" вышли в Баренцево море. <...> В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данные учения, которые продлятся несколько дней, являются плановыми и проходят во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Представители флота также отметили, что по завершении учебно-боевых мероприятий "Брест" и "Снежногорск" вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил СФ - город Полярный.