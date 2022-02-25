Российские военные заблокировали Киев с запада

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева и, соединившись с основными силами Воздушно-десантных войск РФ, блокировали украинскую столицу с запада. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <...> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет", - сказал он.

"В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - добавил Конашенков.

Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева, заверили в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения", - заявил он.

Руководство Украины применяет методы террористов и хочет использовать украинцев как живой щит.

"Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут", - сказал Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов.

"Подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм", - сказал он.

ВСУ развернули на площади Шевченко в Киеве установки реактивных систем залпового огня "Град".

Сложившие оружие украинские военнослужащие сообщают о случаях самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения войск Украины, заявил Конашенков.

"Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие", - сказал Конашенков.

Советники Пентагона и ЦРУ научили Киев расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня.

"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что данный почерк хорошо знаком, потому что "этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах".