Подразделения Вооруженных сил РФ завершили блокирование Чернигова

"На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов", - сказал Конашенков.

Он заявил, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.