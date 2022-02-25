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Рогозин заявил о продолжении программы по переоснащению стратегических ядерных сил РФ

Работы займут еще несколько лет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Работы по переоснащению стратегических ядерных сил (СЯС) будут продолжены в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"В этом году мы должны продолжить работы по переоснащению стратегических ядерных сил. Эта программа займет несколько лет, данные работы уже ведутся", - заявил Рогозин в интервью Первому каналу в день 30-летия создания Российского космического агентства.

По словам главы госкорпорации, эта тема является крайне важной. "Я порядка 70-80% своего времени занимаюсь именно этим вопросом", - сказал он.

В декабре прошлого года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%. На расширенном заседании коллегии Минобороны сообщалось, что в 2022 году военные получат еще 21 пусковую установку "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Теги
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