Минобороны РФ: число выведенных из строя военных объектов на Украине возросло до 211

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций", - сказал Конашенков.

Войска ДНР, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахе.

Российские ВС захватили большое количество западных вооружений, в том числе "Джавелины".

Российские военные уничтожили 6 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 авиабеспилотников Украины.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.