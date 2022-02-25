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Военная операция на Украине
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Минобороны РФ: число выведенных из строя военных объектов на Украине возросло до 211

Ведомство сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура
Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков
© Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество выведенных из строя объектов военной инфраструктуры Украины возросло до 211, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Всего российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 39 радиолокационных станций", - сказал Конашенков.

Войска ДНР, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахе.

Российские ВС захватили большое количество западных вооружений, в том числе "Джавелины".

Российские военные уничтожили 6 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 авиабеспилотников Украины.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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