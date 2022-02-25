Минобороны РФ: спецслужбы США перемещают в зону Эт-Танф боевиков ИГ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы США перемещают в зону Эт-Танф в Сирии боевиков ИГИЛ (устаревшее название группировки "Исламское государство", деятельность запрещена в РФ), которые ранее содержались в местах заключения. Об этом в пятницу сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В российский Центр по примирению поступает информация о перемещении спецслужбами США в зону Эт-Танф боевиков ИГИЛ, ранее содержавшихся в местах заключения на территории городов Хасеке и Джиср-эш-Шаддади. Это может привести к росту террористической угроз на юге Сирийской Арабской Республики", - заявил Журавлев на брифинге.