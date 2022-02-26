Российские военные без сопротивления вошли в Мелитополь

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские войска вошли в Мелитополь в ходе операции по демилитаризации Украины, не встретив сопротивления. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами", - сказали в военном ведомстве.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.