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Военная операция на Украине
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Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины

ВМФ РФ также уничтожил восемь военных катеров украинских военно-морских сил
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС
Описание
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
© Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Всего российскими Вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций", - сказал он.

Он отметил, что военные нанесли удар высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. "В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают развивать успех наступления. "Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления", - сказал Конашенков.

В Минобороны уточнили, что российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять БПЛА. "Сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил", - сказал он.

Группировка войск ЛНР в ходе начавшейся 24 февраля спецоперации продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, сообщил Конашенков.

"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления. Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и воинские части Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на шесть километров", - сказал он.

В ведомстве добавили, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки. "Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки", - сказал Конашенков.

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