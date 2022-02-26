ВС РФ установили полный контроль над Мелитополем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ установили полный контроль над городом Мелитополем на Украине. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.