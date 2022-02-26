В Севастополь доставили 82 военнослужащих ВС Украины, сдавшихся на острове Змеиный

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Более 80 украинских военнослужащих доставлены в Севастополь с острова Змеиный. Они будут отправлены домой, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.

"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение вернуться домой, к семьям", - сказал он.

Ясников уточнил, что для сложивших оружие был проработан безопасный коридор, по которому они смогли выйти из района боевых действий. "После прохождения кратковременных юридических процедур и согласований с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут направлены домой на Украину", - добавил он.

В настоящее время, по данным флота, в медицинской помощи никто из прибывших в Севастополь не нуждается, они обеспечены пайками и водой.