РФ и Судан будут развивать сотрудничество в военной и военно-технической сферах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ и Судан подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Об этом заявили журналистам в субботу в российском военном ведомстве.

"Состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем председателя Суверенного совета Республики Судан генерал-полковником Мухаммадом Дагло", - сказали в военном ведомстве.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, а также подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в военной и военно-технической сферах.