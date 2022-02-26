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Военная операция на Украине

Премьер Греции связался с послом страны на Украине, эвакуированным из Киева в Мариуполь

Кириакос Мицотакис поблагодарил Франгискоса Костелленоса и Димитриса Дохцисома за услуги, которые они предоставляют в сложных условиях греческим гражданам и этническим грекам на Украине

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис связался в субботу с греческим послом на Украине Франгискосом Костелленосом, который вместе с персоналом посольства был срочно эвакуирован в пятницу из Киева в Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

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"Мицотакис провел в субботу утром телефонные переговоры с [греческим] послом Франгискосом Костелленосом, который был направлен в Мариуполь для усиления работы там генерального консульства Греции, а также с генеральным консулом [Греции] в Одессе Димитрисом Дохцисом. Премьер-министр поблагодарил их за услуги, которые они предоставляют в очень сложных условиях, чтобы оказать всю возможную помощь греческим гражданам и этническим грекам на Украине", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, консульские учреждения в Одессе и Мариуполе "в ежедневном тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел продолжают оказывать помощь греческим гражданам, этническим грекам и журналистам в этом районе".

МИД Греции в пятницу сообщил, что в связи с резким ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве посол Греции запросил и получил разрешение немедленно покинуть Киев. Город, в какой направятся работники дипмиссии, не назывался. Отъезд сотрудников посольства, а также граждан Греции, желающих уехать, будет осуществляться автомобильным транспортом. МИД также отметил, что "до нового уведомления генеральные консульства Греции в Мариуполе и Одессе продолжат работу".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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