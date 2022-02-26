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Военная операция на Украине
Обновлено 

Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о российском ударе по дому в Киеве

Он сообщил, что в дом попала зенитная ракета украинского комплекса "Бук-М1"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сообщения о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве не соответствуют действительности, в него попала зенитная ракета украинского комплекса "Бук-М1", заявил ТАСС в субботу источник в Минобороны РФ.

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"Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты. На видео это отчетливо видно", - сказал собеседник агентства.

"Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры <...> Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1", и ракета задела угол жилого дома", - добавил источник.

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