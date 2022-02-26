В Минобороны призвали СМИ не распространять фейки об операции на Украине

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобороны России призывает не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине и обещает регулярно публиковать точные сведения.

"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну. Минобороны России продолжит регулярно доводить только достоверную информацию о ходе проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции", - говорится в сообщении, распространенном ведомством в субботу.

В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число "истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях".

В военном ведомстве напомнили, что предупреждали все средства массовой информации о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными.

"Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего "Новая газета" нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях", - сообщили в министерстве, отметив, что "шаблоны этих фейков, когда-то утвержденные и давно опубликованные в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО, не претерпели изменений".

Как подчеркнули в военном ведомстве, целями распространения фейков являются попытки любыми способами дискредитировать российские вооруженные силы.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ ведомство направило уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес нескольких СМИ, в том числе "Новой газете".