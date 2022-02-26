Песков обещал постараться, чтобы от военных поступало больше информации о происходящем

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что представители российских ведомств постараются по возможности предоставлять СМИ больше информации о происходящем вокруг Украины.

Журналисты в разговоре с Песковым в субботу посетовали на то, что такой информации от официальных представителей Кремля и различных ведомств не всегда хватает. Пресс-секретарь главы государства объяснил, что сам не является военным, поэтому старается предоставлять "максимум информации, на которую способен в силу своей компетенции".

"Но замечание принимается, будем говорить с коллегами, в данном случае с военными", - заверил Песков.