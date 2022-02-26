Корабли Северного флота вернулись в базы после учений в Баренцевом море в условиях Арктики

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Корабли Северного флота (СФ) завершили учебно-боевые задачи в Баренцевом море и вернулись на свои базы на территории Мурманской области. Большой десантный корабль "Александр Отраковский" укрылся от непогоды в одной из бухт на побережье Кольского полуострова, сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"Экипажи кораблей Северного флота завершили выполнение задач боевой подготовки в Баренцевом море и вернулись в свои пункты базирования на Кольском полуострове перед ожидаемым штормом. Большой десантный корабль "Александр Отраковский" укрылся от непогоды в одной из бухт на побережье Кольского полуострова", - говорится в сообщении.

Представители Северного флота уточнили, что первой в Полярный вернулась корабельная поисково-ударная группа подготовки в составе малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск". Также в Североморск прибыли одноименный большой противолодочный корабль и большой десантный корабль "Иван Грен", отработавший взаимодействие с вертолетами Ка-29 в море.

Северный флот сообщил об учениях своих боевых кораблей, подлодок, армии ВВС и ПВО, а также береговых войск 24 февраля. Военнослужащие отработали учебно-боевые действия в условиях Крайнего севера и Арктики. Учебные мероприятия прошли на полигонах в Мурманской области и в Баренцевом море.