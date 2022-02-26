{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВС РФ получили приказ о наступлении на всех направлениях после отказа Киева от переговоров

Минобороны РФ призывает жителей Украины потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов - ведомство.

Втягивание националистами мирных жителей Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. 

Минобороны РФ призывает жителей Украины не поддаваться на провокации киевского режима.

После отказа Украины от переговорного процесса подразделениям ВС РФ отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях. 

Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и взяли под контроль населенные пункты Счастье и Муратово. Группировка войск ДНР продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. 

Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью