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Военная операция на Украине

Подразделения ВДВ РФ и военные нацгвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской АЭС

По данным Минобороны России, персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки в штатном режиме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

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"С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Национальной гвардии Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме.

Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации, отмечается в сообщении.

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