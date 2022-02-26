Военные РФ восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на украинской территории

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие начали расчистку русла Северо-Крымского канала в Херсонской области Украины для устранения водной блокады Крыма. Об этом сообщили в субботу в военном ведомстве.

"В целях устранения водной блокады Крымского полуострова специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины", - сказали в Минобороны.

По информации ведомства, гидротехнический узел Северо-Крымского канала взят под охрану.