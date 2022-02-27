Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Силы специальных операций РФ всегда с честью выполняют воинский долг по защите страны и граждан, по обеспечению национальных интересов России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с их профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.

"Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России", - заявил президент.

По слова Путина, "героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии, они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках, в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии".

Путин указал, что сегодня, когда динамично меняется характер современных военных конфликтов, "бойцам и командирам Сил специальных операций важно постоянно повышать уровень профессионального мастерства, боевой выучки, оттачивать навыки обращения с новейшими образцами вооружений и техники, и, конечно, умело применять на практике передовые достижения ратной науки, превосходить во всем и всегда любого потенциального противника".

"Знаю, что вы проходите именно такую - всестороннюю, комплексную, интенсивную подготовку, настоящую боевую школу, равняетесь на лучшие примеры доблести и мужества, истинного патриотизма и воспитываете на них новые поколения защитников Отечества, передаете свой опыт молодым военнослужащим", - сказал президент РФ.

Он поблагодарил командование, личный состав ССО, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу во имя народа России и Родины. "Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго вам и вашим близким", - заключил Путин.

О Силах спецопераций

Силы специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации - высокомобильное формирование Минобороны РФ, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории. ССО предназначены для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и так далее. Операции, проводимые ССО, как правило, носят закрытый характер.

До создания ССО в вооруженных силах СССР и России существовали части, подразделения и соединения специального назначения. Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года.

День Сил специальных операций отмечается в Вооруженных силах РФ ежегодно 27 февраля. Дата была установлена указом президента РФ от 26 февраля 2015 года и вошла в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.