ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в субботу ударили высокоточным оружием, используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, по военной инфраструктуре Украины. По городам удары не наносятся, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам, "принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан".

ВС РФ уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, сообщило Минобороны РФ. По его данным, ВС РФ уничтожили 28 самолетов на земле, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ Украины. ВС РФ ударили высокоточным оружием, используя крылатые ракеты воздушного и морского базирования, по военной инфраструктуре Украины.

Продвижение войск ЛНР и ДНР

Войска ЛНР при огневой поддержке ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Группировка войск ЛНР с начала операции продвинулась на 52 км, сообщает МО РФ.

"В течение прошедших суток группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смолниново, Станино-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 км. Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 км. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.