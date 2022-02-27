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Военная операция на Украине

ВС России блокировали Херсон и Бердянск

Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном", - сказал Конашенков.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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