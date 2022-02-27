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Военная операция на Украине

МО РФ: националисты из батальона "Азов" нанесли удары из РСЗО "Град" по школе Мариуполя

В Минобороны России отметили, что ведомство предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары РСЗО "Град" по жилым кварталам и школе в пригороде и в городе Мариуполе, есть жертвы среди мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения", - сказал Конашенков.

Он отметил, что Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

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