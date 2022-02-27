Кадыров попросил Путина отдать приказ "закончить с нацистами" на Украине

ТАСС, 27 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать всем специальным подразделениям приказ "закончить с нацистами" на Украине.

"Я прошу руководство страны, верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина дать всем спецподразделениям соответствующий приказ, чтобы они смогли закончить с нацистами и, конечно, с террористами, которые убивали в Чеченской Республике наших женщин, стариков, детей", - написал Кадыров в воскресенье в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни, "настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины".

Кадыров сослался, в частности, на то, что украинская сторона дважды отказалась от переговоров с Москвой, однако вскоре после его публикации стало известно, что представители Киева согласились на встречу с российской делегацией на территории Гомельской области Белоруссии.