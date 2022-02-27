Минобороны России обвинило Украину в применении боеприпасов с фосфором

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Украинские военные начали массово применять запрещенные боеприпасы с фосфором в пригородах Киева близ аэродрома Гостомель, занятого подразделениями российской армии. Об этом заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" еще советского производства", - сказал Конашенков.

"Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года", - подчеркнул генерал.

Также в Минобороны заявили, что войска ЛНР продвинулись на 56 км вглубь территории Украины. "Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации продвинулась на 56 км и стремительно развивает наступление. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулись еще на 3 километра в направлении Петровское и завершают разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток" [Вооруженных сил Украины]. Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка", - сказал он.

По его словам, в Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ.

Конашенков сообщил, что в Мариуполе штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей. "В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве живого щита", - сказал Конашенков.

Также Конашенков заявил, что более 300 семей беженцев прибыли в Луганск из оккупированных ВСУ территорий ЛНР. "Из оккупированных Вооруженными силами Украины территорий Луганской Народной Республики прибывают беженцы. В настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь", - заявил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.