Надводная гиперзвуковая ракета "Циркон" может стрелять на дальность до 1 500 км

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Гиперзвуковая ракета "Циркон" надводного базирования имеет дальность полета до 1 500 км. Об этом в репортаже для телепрограммы "Вести недели" на канале " Россия-1 " сообщил командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" капитан первого ранга Игорь Крохмаль.

"Стрельба будет вестись на расстояние от 1 000 до 1 500 км. Если взять 1 000 км и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полета 580-620 секунд", - сказал он, предваряя запуск ракеты.

В репортаже не уточнили, когда выполнялась стрельба. Объявленный пуск "Циркона" имел место 19 февраля в ходе учений стратегических сил сдерживания.

Как следует из репортажа, была поражена морская цель на дальности до тысячи километров. Пуск выполнялся из акватории Баренцева моря.

Также он сообщил, что внешний вид гиперзвуковой ракеты "Циркон" является одним из секретных параметров. "Вот под этой крышкой универсальной пусковой установки и находится секретный гиперзвуковой "Циркон". Даже внешний вид его - это пока строжайшая тайна. Зная размеры пусковой шахты, можно с уверенностью судить только о габаритах ракеты. Ее длина - около 9 м, диаметр - 60 см", - сказал командир.

По его словам, ракету "Циркон" он сам видел только во время запуска, когда в клубах дыма и огня особо ничего и не разглядеть, а на фрегат "Циркон" грузят в закрытом контейнере.

"Облик гиперзвуковой ракеты, ее внешний вид - это один из охраняемых параметров. Поэтому я ее не видел никогда. А увидеть при старте невозможно. Невозможно при этих скоростях", - заверил Крохмаль.

Минобороны РФ на время учений закрыло для судоходства значительную территорию Баренцева моря. "Пусть следят, мы не против, наоборот, они в своих информационных сообщениях скажут, что да, действительно, есть такое оружие. Россия нас не обманывает, не ведет по ложному следу. Пусть смотрят, для этого наши учения открытые", - подчеркнул командир, говоря о наблюдателях НАТО, следящих за испытаниями по границам запретной зоны, отведенной под стрельбы.

В настоящее время завершаются госиспытания "Циркона" с надводного носителя. Разработчик и производитель ракеты - реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

О ракете "Циркон"

24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин сообщил о залповом пуске "Циркона". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Точные тактико-технические характеристики "Циркона" секретны. 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную 9 числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.