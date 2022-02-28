На Сахалине военные приступили к двусторонним учениям с боевой стрельбой

ТАСС, 28 февраля. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге и совершили марш в Успеновский район в рамках двусторонних учений с боевой стрельбой на Сахалине, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приступили к отработке задач в рамках двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Успеновский. В ходе первого этапа учения мотострелки были подняты по учебной тревоге и в составе ротно-тактической группы совершили марш на штатной технике в назначенный район. На полигоне "Успеновский" подразделения отработали эпизод по противодесантной обороне участка морского побережья в условиях противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника", - говорится в сообщении.

На втором этапе учений мотострелковым подразделениям армейского корпуса ВВО при поддержке артиллеристов и расчетов беспилотной авиации предстоит вести оборону побережья острова и не дать высадиться морскому десанту условного противника. Всего в учениях задействовано более 300 военнослужащих армейского корпуса ВВО и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, уточнила пресс-служба.