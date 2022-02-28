Мотострелки ЦВО на учениях отразили нападение "противника" на населенный пункт

ТАСС, 28 февраля. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Оренбургской области отразили нападение условного противника на населенный пункт, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. "По замыслу расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" обнаружили противника, продвигающегося в направлении населенного пункта для захвата инфраструктуры. Смешанные огневые группы мотострелковых подразделений на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2М заняли оборону на пути движения и атаковали отряды условного противника", - сказано в сообщении.

Огнем из гранатометов РПГ-7В была остановлена бронетехника, из штатного вооружения личный состав уничтожил разрозненные группы условного противника. Артиллерийскую поддержку мотострелковым подразделениям осуществляла батарея 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" и 120-миллиметровых минометов 2Б11.

В учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано более 90 единиц военной техники.