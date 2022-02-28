В МО РФ сообщили, что российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", - отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что всего с начала операции Вооруженными силами РФ поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 314 танков и других боевых бронированных машин, 274 единицы специальной военной автомобильной техники, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 57 реактивных систем залпового огня, 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

Также официальный представитель сообщил, что за истекшие сутки Воздушно-космические силы России уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", четыре боевых самолета на земле, один боевой самолет сбили в воздухе.

Российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил Конашенков. По словам официального представителя Минобороны России, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. "Радиоактивный фон в норме", - добавил он.