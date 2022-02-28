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Военная операция на Украине
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Подразделения ВС РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем
© Минобороны России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ, участвующие в специальной военной операции на Украине, взяли под контроль города Бердянск и Энергодар, сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", - сказал Конашенков.

Конашенков сообщил, что войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. 

"Войска ЛНР при огневой поддержке российских вооруженных сил провели успешные наступательные действия и установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Подразделения Вооруженных сил ДНР, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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