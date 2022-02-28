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Военная операция на Украине
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В Минобороны заявили, что мирные жители могут беспрепятственно покинуть Киев

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что украинские власти используют жителей Киева в качестве живого щита
© Минобороны России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть город. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно", - сказал он.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Власти используют жителей Киева в качестве живого щита, в городе среди жилых домов устанавливаются артиллерийские орудия, сказал Конашенков.

По его словам, украинские власти объявили комендантский час и уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. "Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы", - сказал генерал.

Он добавил, что мародеры и грабители, которые получили оружие от властей, бесчинствуют в Киеве. "В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", - сказал Конашенков.

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