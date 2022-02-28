Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие охраняют и контролируют территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил он.

По словам официального представителя Минобороны РФ, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. "Радиоактивный фон в норме", - подчеркнул Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.