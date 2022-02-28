{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие охраняют и контролируют территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн

"Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - заявил он.

По словам официального представителя Минобороны РФ, персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку. "Радиоактивный фон в норме", - подчеркнул Конашенков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

Теги
РоссияВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Читать полностью