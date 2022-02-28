В пяти российских регионах стартовали учения с участием 2,5 тыс. военных связистов ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. военных связистов Центрального военного округа (ЦВО) приступили к учениям по управлению войсками на пяти полигонах в Сибири и на Урале. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Учение по организации системы управления войсками с участием 2,5 тыс. специалистов войск связи Центрального военного округа стартовало на полигонах Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областей и Алтайского края. В ходе учения специалисты войск связи ЦВО выполняют развертывание многоуровневой системы управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи", - говорится в сообщении.

Военнослужащие отработают нормативы по поддержанию устойчивости и работоспособности системы связи во время подготовки группировок войск к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий. Также связисты выполнят маскировку командных пунктов и специальной техники.

В пресс-службе уточнили, что к учениям привлечены экипажи современных станций связи Р-160-0,5, цифровых комплексов П-240И-4 "Переселенец", радиорелейных станций Р-419Л1 с комплексными аппаратными "Редут-2УС", а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр". Планируется задействовать более 700 единиц техники, добавили в пресс-службе. Учения продлятся до конца недели.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.