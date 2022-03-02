Отряд боевых кораблей ТОФ провел учения на Камчатке

ТАСС, 2 марта. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы по береговым целям на учениях в Авачинском заливе на Камчатке, уничтожив береговые прибрежные позиции условного противника. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"Накануне отряд из более чем 20 кораблей флота вышел из Петропавловска-Камчатского после пополнения запасов и улучшения гидрометеорологических условий и продолжил проведение учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки в соответствии с утвержденным планом. По замыслу учения отряд кораблей ТОФ обнаружил замаскированные береговые артиллерийские и минометные позиции условного противника на участке побережья, где планировалось высадить морской десант отрядом больших десантных кораблей", - говорится в сообщении.

Корабельная ударная группа в составе корветов "Гремящий", "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" совершила одновременный маневр, заняла боевой курс и провела артиллерийские стрельбы по всем позициям, используя принцип целераспределения для эффективного поражения наземных объектов условного противника. После выполнения артиллерийских стрельб экипажи кораблей вышли из условного боя, применив дымовые завесы и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Следующие мероприятия боевой подготовки отряд кораблей ТОФ проведет в Охотском море, уточнила пресс-служба. Кроме надводных кораблей в учениях Тихоокеанского флота принимают участие подводные лодки, а также самолеты и вертолеты Морской авиации.