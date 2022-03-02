Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в море для учебных артиллерийских стрельб

МУРМАНСК, 2 марта. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для артиллерийских стрельб по береговым и воздушным целям. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" вышел в Баренцево море для отработки артиллерийской подготовки. В полигонах боевой подготовки Северного флота экипаж фрегата выполнит артиллерийские стрельбы батареей универсального калибра по береговым и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Представители флота отметили, что в ходе выполнения боевых упражнений экипаж корабля отработает слаженность работы расчетов радиотехнической и артиллерийской боевых частей.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. В январе экипаж фрегата успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели, а также гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели.