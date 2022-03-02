В России создали штаб по гуманитарному реагированию в связи с операцией на Украине

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине создан на базе Национального центра управления обороной РФ. Об этом сообщил на брифинге начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, с учетом "исключительной важности гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной военной операции на Украине решением руководства страны в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе к круглосуточном режиме".

В состав штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.

Генерал отметил, что основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской народных республик, обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Начальник центра сообщил, что на сегодняшний момент совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти регионов РФ организована эвакуация мирного населения и иностранных граждан. Для этого в субъектах федерации созданы межведомственные оперативные штабы, в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты соответствующие группы.

"Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания", - сказал генерал.

Международное содействие

Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы РФ рассчитывают на содействие ООН, ОБСЕ и правозащитников в решении гуманитарных вопросов на Украине.

"Очень рассчитываем на авторитет и оперативное содействие в решении этих первоочередных гуманитарных вопросов со стороны всех структур ООН, ОБСЕ, а также правозащитных организаций", - сказал он.

"Мы с вами на связи круглосуточно, ждем от вас конкретных предложений и практических действий. А всех граждан, оказавшихся в подобной труднейшей жизненной ситуации, всех граждан, независимо от национальности, независимо от страны, которую вы представляете, просим сохранять спокойствие в местах временного пребывания на территории Украины", - подчеркнул Мизинцев.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию призвал ООН и ОБСЕ включиться в решение гуманитарных вопросов на Украине.

"Обращаемся к руководству Украины обеспечить первоочередное решение гуманитарных вопросов граждан своей страны, а также иностранных представителей, оказавшихся в ряде населенных пунктов практически в качестве заложников. Надеемся, что международные организации, прежде всего ООН и ее профильные структуры, а также ОБСЕ окажут нам в этом вопросе содействие", - сказал Мизинцев.

Эвакуированные в РФ

Мизинцев сообщил, что свыше 140 тыс. человек, среди которых более 39 тыс. детей эвакуировано с территории Украины.

"В настоящее время с территории Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей", - заявил Мизинцев.

По словам генерала, на всех пунктах пропуска через госграницу РФ с Украиной развернуты межведомственные оперативные группы, а также подготовлены пункты временного размещения. В них для граждан предусмотрено горячее питание, условия для отдыха и логистический трафик, как уехать в регионы России.

"Для размещения прибывающих граждан в субъектах Российской Федерации на данный момент уже оборудованы более 7 тыс. пунктов временного размещения", - отметил Мизинцев.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей в Россию из-за обострения ситуации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает