Для оказания помощи населению Украины сформировали колонны с гуманитарными грузами

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Жители Украины, находящиеся на территории, контролируемой Вооруженными силами РФ и воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик, не останутся без продовольствия и средств первой необходимости. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооруженными силами России, а также воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости", - сказал он.

По его словам, для оказания помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.

По данным Мизинцева, федеральными органами исполнительной власти совместно с российскими регионами подготовлено уже более 10,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Работа в данном направлении проводится очень интенсивно.

"Сегодня колонна с гуманитарной помощью из Республики Крым уже прибыла в населенные пункты, расположенные на юге Украины", - сказал генерал.

Гуманитарные колонны

Мизинцев сообщил, что завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. По его словам, на текущий момент создается дополнительный резерв гуманитарной помощи. При этом, все без исключения федеральные органы исполнительной власти, субъекты России от Калининграда до Камчатки, различные общественные организации, патриотические движения уже включились в эту работу, добавил он.

"Граждане Украины, вас никто не оставит в беде", - заверил Мизинцев.