Более 10 стран обращались к России за помощью в эвакуации граждан с территории Украины

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 10 стран, среди которых Великобритания, Франция, Япония и другие, обратились к России с просьбой оказать помощь в эвакуации своих граждан с Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"На сегодня за помощью в эвакуации своих граждан к Российской Федерации обратились: различные международные организации, в том числе профильные структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); зарубежные страны - Бельгия, Великобритания, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Польша, Франция, Швейцария, Япония и ряд других", - сказал Мизинцев.

По словам генарала, также за помощью обращается местное население. "Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации уже обеспечена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя", - отметил Мизинцев, добавив, что накануне был обеспечен безопасный вывод из Донецка в город Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ.

Кроме того, Россия предложила принять на своих аэродромах самолеты других стран для эвакуации их граждан с территории Украины.

"Нами предусмотрен оперативный прием воздушных судов иностранных государств на аэродромах Российской Федерации (перечень аэродромов будем согласовывать в рабочем порядке) для возможной эвакуации граждан на национальные территории после их вывода с территории Украины. Мы готовы и к этой работе", - сказал он.

По словам генерала, для оказания помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости.