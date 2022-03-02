МО РФ: националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Националисты на Украине препятствуют выходу мирных жителей из блокированных городов и прикрываются ими как живым щитом. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Вместе с тем, по имеющейся информации, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов", - сказал он.

По словам генерала, украинские националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. "Мы этого не делали и делать не будем", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.