В результате обстрелов боевиками в Латакии и Идлибе ранены 12 сирийских военных

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Двенадцать сирийских военнослужащих ранены в результате снайперских обстрелов в провинциях Латакия и Идлиб. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Каркур по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсана, ранены трое сирийских военнослужащих. В провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кдура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Баттих, ранены восемь сирийских военнослужащих", - сказал Журавлев.

По его словам, также в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранен один сирийский военнослужащий.