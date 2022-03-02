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Военная операция на Украине

Минобороны России открыло горячую линию по ситуации на Украине

+7 (495) 498-43-54 и +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минобороны России открыло многоканальные телефоны горячей линии, которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая международные организации, такие как ООН и ОБСЕ.

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Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (вы их видите на экране: +7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01 - для международных контактов), в том числе которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов, в том числе международные организации, включая структуры ООН и ОБСЕ", - сказал он.

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Военная операция на Украине. Онлайн
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